Valditara | “Riforma della valutazione alla scuola primaria per dare più chiarezza a famiglie e studenti”

In Senato si trova il disegno di legge che introduce le strette sul Voto in condotta e sulle sospensioni degli studenti . Il testo si arricchisce di un ... (orizzontescuola)

Valditara: “Puntiamo ad aumentare ulteriormente gli stipendi nel 2024. Nelle scuole trovo docenti molto motivati”: Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è stato ospite di Non Stop News a Rtl102.5, in cui ha parlato della sua idea di scuola. “La mia idea di scuola è basata sull’impegno, credo ...tecnicadellascuola

Scuola: il Governo torna indietro sulla valutazione degli alunni La mobilitazione di attori e associazioni: Con un post su X il Ministro Valditara ha spiegato che” l’emendamento governativo sulla Riforma della valutazione alla scuola primaria non elimina la descrizione analitica dei livelli di apprendimento ...firstonline.info

Pagelle, tornano i giudizi sintetici. I presidi fiorentini li bocciano: "C’è il rischio di passi indietro": La scuola al bivio. La scelta del ministro Valditara divide. "Sarà più semplice per i docenti, ma non basta". Un cambiamento continuo. Le pagelle della primaria non conoscono pace. A tre anni ...lanazione