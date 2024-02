Uomo cerca di entrare negli asili per molestare i bambini | bloccato dalle mamme e maestre

(Di martedì 27 febbraio 2024) Undi 33 anni è stato ricoverato in psichiatria dopo esser statofuori da alcunidoveva diper avvicinare i: a dare l'allarme sono state i genitori e una maestra.

Due rapinatori hanno strappato un Rolex da 20mila euro dal polso di un uomo in centro a Milano e sono fuggiti a bordo di uno scooter . La polizia è sulle loro ... (fanpage)

Prima la lite al centro sportivo, poi l'accoltellamento in strada. La vittima, giudicata in gravi condizioni, è stata trasportata al Niguarda. Si cercano i ... (ilgiornale)

Alessandro Siani a C’è Posta per te 2024 ha voluto proporre ad Arisa alcuni candidati a diventare l’ uomo della sua vita. Siani , dopo aver letto il post sui ... (superguidatv)

Ostia, picchia la fidanzata sul lungomare: donna soccorsa dai polizziotti: Nello specifico in via Zerbi un Uomo è stato sorpreso ed arrestato mentre violava il divieto di avvicinamento che gli era stato imposto in applicazione del c.d. codice rosso. I poliziotti, che avevano ...ilfaroonline

Gli scienziati hanno ottenuto nuovi dettagli dalla vita e la morte dell'Uomo di Vittrup: Tramite le stesse analisi genetiche che hanno concesso ad un altro gruppo di estrarre il DNA da un Uomo morto a Pompei, un nuovo team di scienziati internazionali a così cercato di approfondire meglio ...tech.everyeye

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni e spoiler dal 4 all’8 Marzo: Questo post in breveCiro dimesso dall’ospedaleIrene e Alfredo, pace fatta a Il Paradiso delle Signore 8L’8 Marzo, Festa della Donna al Paradiso delle Signore 8Il piano di Umberto vacillaMaria incont ...napolike