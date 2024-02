Uomini e Donne | scontro tra Barbara De Santi ed Ernesto Russo | finita la frequentazione

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nel corso di una recente puntata di, il pubblico da casa ha assistito alla fine di unatra due protagonisti del Trono Over. Si tratta diDeed, tra cui non sono mancati gli scontri in studio. CHIUSA LA– Nello studio del noto dating-show di Maria L'articolo