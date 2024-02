Uomini e Donne | registrazione 26 febbraio | Brando non ha scelto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di martedì 27 febbraio 2024), anticipazioni26. Ancora nessuna scelta per il tronista. Arrivano le ultime anticipazioni delladidi lunedì 26. In queste settimane tutta l’attenzione è puntata sul tronista, che deve ancora effettuare la sua scelta. Si parte, per, dal trono over, come ci raccontano le