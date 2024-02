Uomini e Donne | chi è Mario Verona | età | lavoro | Instagram e altro

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nell’edizione 2023/2024 entra in scena a. Il giovane cavaliere ha subito attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Sta conoscendo, attualmente, Monica e Sara. Con entrambe si sta trovando bene e, intanto, sono arrivate nel programma ben seipronte a conoscerlo. Ma nessuna di loro l’ha colpito. Maria De Filippi fa notare che è normale che siano arrivate così tante ragazze in quantoè un uomo molto bello. La conduttrice sottolinea che lo pensa davvero. Ma vediamo insieme chi è il nuovo cavaliere del Trono Over. Chi èdi: anni, di dov’è, dove gioca eLeggi anche:...