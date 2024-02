Uno sguardo al futuro | la 3ªA visita l’Eurodrive

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) A fine ottobre del 2023 la 3ªA della scuola media "L. Pirandello" si è recata in autobus are la fabbrica SEW – Eurodrive di Solaro, un’azienda produttrice di motori. Davanti agli alunni si è presentato un imponente edificio moderno. Le pareti bianche e le grandi vetrate fanno sembrare la ditta ancora più all’avanguardia e gli studenti ne sono rimasti molto colpiti. L’interno, poi, è ancora meglio. Sembra di stare in un edificio costruito pochi giorni prima, con le pareti così pulite che sembrano brillare. Ovviamente i ragazzi non vedono l’ora di iniziare lae sono sicuri che questa esperienza gli avrebbe insegnato qualcosa di più sul mondo del lavoro. Per prima cosa sono stati portati in una grande sala, piena di sedie e lì una dipendente ha illustrato loro nel dettaglio tutte le caratteristiche e le informazioni sulla fabbrica. ...