Universitari Coach Lolli guiderà il gruppo Alma Mater

(Di martedì 27 febbraio 2024) Definiti i primi impegni per il Cus Bologna di Matteoche, dopo aver vinto il titolo europeo di basket, ci riproverà a conquistare anche lo scudetto. Le finali dei Campionati Nazionalisono in programma dal 18 al 26 maggio a Campobasso. Per approdare però alla fase finale dei tricolori in feluca, i ragazzi di, che potrà contare su uno staff di prim’ordine (da Matteo Galli a Gabriele Fin senza dimenticare Gioacchino Chiappelli) dovranno superare il turno preliminare. Si giocherà l’8 aprile al PalaCus (che ha ospitato in passato anche una selezione di prospetti Nba e il campione francese Boris Diaw) e il 22 aprile in trasferta. Da capire, però, quale sarà la rivale. Il Cus Bologna dovrà misurarsi con la vincente del gironcino nel quale troviamo Cus Macerata, Cus Perugia e Cus Napoli.