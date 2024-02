Unibo | i sindacati si mobilitano | L’Ateneo deve impegnarsi per il cessate il fuoco a Gaza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bologna, 27 febbraio 2024 – Aderire formalmente alla richiesta di unilimmediato, nonché aderire all’appello per aprire canali diplomatici e corridoi umanitari e sanitari per aiutare i civili bisognosi di soccorso e scongiurare epidemie. E ancora: intraprendere azioni di opposizione istituzionale da parte della comunità accademica attraverso la mappatura e la sospensione degli accordi in corso con partner complici delle guerre in atto. Sono solo alcuni dei punti contenuti nel testo approvato dalle Rsu dell’Università e affrontati questo pomeriggio nel corso dell’assemblea pubblica che si è tenuta in Ateneo. Durante l’incontro – a cui tra gli altri ha partecipato da remoto anche Haidar Eid, professore associato di letteratura postcoloniale e postmoderna all’Università Al Quds di– si è parlato del ruolo dell’Alma ...