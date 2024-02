unfair | torna a Milano la fiera-non fiera di arte contemporanea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il desiderio: è questo il tema della III°edizione di (un)fair, la-nondiin programma dall’1 al 3 marzo 2024 al Superstudio Maxi di. Come il desiderio - inteso come aspirazione e sentimento di ricerca appassionata - porta in sé un senso di mancanza da colmare, così (un)fair rappresenta la risposta a quel bisogno del mondo dell’di trovare oggi delle alternative ai classici format espositivi. In un momento in cui si assiste al proliferare di eventi innovativi a livello internazionale, (un)fair presenta in Italia un modello originale, facendo scoprire le ultime tendenze dell’in maniera più esperienziale e invitando i visitatori a lasciarsi risvegliare, ...