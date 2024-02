Un’altra agenzia Ue non assegnata a Roma | il parametro non codificato è il peso politico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Capisco che l’Italia intera sia impegnata a discutere di De Luca-Meloni, di Ferragni-Fedez, delle regionali ed europee, delle guerre nel mondo, dove più che attori siamo spettatori, capaci solo di accodarci alle scelte dei potenti, Usa in particolare, ma mai di prendere iniziative autonome. Poi c’è la costruzione di uno Stato che con il combinato disposto della autonomia differenziata e delle cessioni di sovranità all’Europa sarà sempre più privo di poteri reali e sempre meno influente. Capisco che tutto ciò faccia spettacolo e audience ma, mentre noi cincischiamo con il nulla e gareggiamo a farci male, qualcuno in Europa i fatti propri se li sa fare. Con la Brexit le agenzie europee che avevano sede a Londra, quella del farmaco (Ema) e l’Autorità bancaria europea (Eba), furono trasferite ad Amsterdam e Parigi. In questi giorni la nascente ...