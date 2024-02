Una ragazza porta al spasso il cane e viene morsa da un rottweiler

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Una ragazzina di 14 anni, è statada undi razzain zona Esposizione a Roma. L'aggressione è avvenuta domenica pomeriggio, quando la proprietaria del molosso, una donna di 57 anni romana, ha aperto il portone di casa in via Paolo Buzzi, proprio mentre stava passando la ragazzina insieme al suometiccio. L'animale ha affondato i denti nel polpaccio della 14enne che è stata immediatamente soccorsa e trasta in ospedale al Sant'Eugenio, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di guarigione di 30 giorni. Sul posto anche gli agenti di polizia del commissariato Spinaceto, che hanno effettuato le verifiche del caso accertando che l'animale ha il microchip ed è in regola con le vaccinazioni. Intanto, della situazione, è stata informata l'autorità giudiziaria.