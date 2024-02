Una guida per la menopausa | conoscenza contro tabù e pregiudizi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Laè un evento fisiologico, tuttavia è spesso oggetto di. Barriere culturali che il progetto “, la” intende abbattere con la diffusione di informazioni e conoscenze medico-scientifiche volte ad aumentare nelle donne la consapevolezza del proprio corpo e dei suoi cambiamenti. ', la' è un progetto innovativo ideato e prodotto da Studiomaker, casa di produzione audiovisiva indipendente specializzata nella divulgazione scientifica, con il patrocinio di Federfarma. L'iniziativa - promossa dall'assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale e presentata in Campidoglio - è realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Agostino Gemelli di Roma attraverso ...

Sky Cinema porta il Cinema a casa tua - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente ... (digital-news)

Guida TV SKY / NOW | 25 Febbraio - 2 Marzo 2024 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori ... (digital-news)

Dai commercialisti la guida al credito di imposta per gli investimenti nelle Zes: Il Cndcec e la Fondazione pubblicano un documento sugli incentivi fiscali per chi investe nelle zone economiche speciali. Ulteriori prospettive con la Zes unica (che attende il decreto attuativo) ...ntplusfisco.ilsole24ore

Da Eleonora a Nina Bartoli, le donne sarde in politica: Alessandra Todde è la prima donna presidente della Sardegna e la dodicesima alla guida di una regione in Italia. Ma l'Isola, nonostante un'indiscussa prevalenza di uomini ai vertici delle istituzioni, ...ansa

Una fabbrica di auto elettriche cinesi Byd in Italia Oggi no, domani chissà: E non era scontato visto che il Governo Meloni aveva decretato l'uscita del Paese dalla Nuova Via della Seta, il maxi piano infrastrutturale lanciato dal Dragone dieci anni fa e al quale Roma aveva ...huffingtonpost