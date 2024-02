Una fabbrica Tesla ha ordinato 4 000 torte in una piccola pasticceria | poi ha disdetto tutto

Ivrea, la città che non si arrende: dalle ceneri della Olivetti nasce un polo d’innovazione: Una città che oggi guarda al futuro con coraggio e determinazione, grazie a un progetto di rinascita che ha trasformato le Officine Ico, l’ex fabbrica simbolo della Olivetti, in un polo d’innovazione ...giornalelavoce

India, una fabbrica di produzione di armi nel Kashmir: A gunsmith checks the barrel of gun in a gun manufacturing factory in Srinagar, the summer capital of Indian Kashmir, 27 February 2024. Burhan Farooq Zaroo, owner of the Zaroo Gun Factory located in ...ansa

Birra Leffe e Luca Barcellona conquistano Napoli con una dichiarazione d’amore pubblica e poetica per la pizza.: Opere di urban art firmate dallo storico brand di birra e dalla penna di un artista contemporaneo riempiono le storiche strade di Napoli celebrando il migliore tra i connubi, quello tra la pizza e ...adnkronos