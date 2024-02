Un Posto al Sole | morto Massimiliano Lucon | l’addio degli attori all’aiuto regista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) “La puntata è dedicata al nostro caro amico“. Così ieri si è concluso l’episodio della popolare soap Unalin onda su RaiTre. Il ricordo commosso è per l’aiutodella fiction,di recente. “Oggi non è una giornata facile. È venuto a mancare un nostro caro amico di famiglia, un grande lavoratore, una grande persona. Ma siamo qui. Quindi questa giornata la dedico a te, Max. Ciao”, le parole di Nina Soldano sui social. E anche Marina Tagliaferri ha postato un pensiero commosso: “Un’altra persona cara ci lascia e noi restiamo qui a domandarci perché? Ma il dolore non ha risposta”. Michelangelo Tommaso ha ricordato “una persona che ha sempre fatto parte della grande famiglia di Unal. Una grande perdita, ...