Un defibrillatore su tutte le ambulanze di Pistoia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Con una donazione di 129.564 euro da parte di Fondazione Caript su 120per l’urgenza (quelle di tipo B, adibite a trasporto sanitario ordinario) in servizio in provincia disaranno installati altrettanti defibrillatori semiautomatici DAE. Da verifiche effettuate è risultato che sul territorio ledi questo tipo che devono avere defibrillatori, come stabiliscono recenti norme regionali, sono complessivamente 220. Di queste 100 hanno già apparecchi salvavita, grazie a precedenti donazioni o ad acquisti effettuati direttamente dalle associazioni di volontariato. Restano scoperte, dunque, 120di tipo B. Con la quinta edizione del progetto ChiAma la vita (anche in passato sempre interamente finanziato da Fondazione Caript), saranno messe a normale ...

Primo defibrillatore in condominio. La campagna ora casa per casa: Tutto questo mi ripaga - continua Mandò con un nodo in gola - Nel nostro sogno mancava un tassello: il defibrillatore condominiale. Ed eccolo. Dietro ad ogni macchinario c’è un mondo, quello della ...lanazione

Donati altri 2 defibrillatori. Il ricordo di Gabriele: Altri due defibrillatori in arrivo per rendere ancora più sicuro ... Ringrazio le misericordie e Soci e tutto l’associazionismo, gli imprenditori e i singoli cittadini che si sono prodigati in questi ...lanazione

Taranto capofila del progetto per il soccorso di emergenza con defibrillatore trasportato da drone Comune-118: “Soccorrere vite umane – ha dichiarato il sindaco Melucci- grazie all’ausilio di un drone capace di far arrivare in pochi minuti un defibrillatore è qualcosa che ci rende orgogliosi soprattutto perché ...noinotizie