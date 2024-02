Un bosco urbano a due passi da scuola

(Di martedì 27 febbraio 2024) Oggi è molto difficile trovare una zona verde in città, perciò vi vogliamo parlare del nuovoche sta per fiorire nel cuore di Busto Arsizio, tra via Luigi Galvani e via Vincenzo Bellini: le classi prime dellasecondaria di primo grado dell’istituto Ezio Crespi, che si trova nelle immediate vicinanze , sono andate in anteprima al parco denominato “San Giuseppe” per incontrare il signor Tallarida, consigliere comunale delegato al verde, la signora Bonecchi, capo ufficio stampa e il signor Restelli, dell’ufficio del sindaco; ma soprattutto per vedere questo nuovo progetto realizzato per noi giovani. Il parco è stato ideato, perché in occasione della sistemazione del parcheggio adiacente, ci si è accorti della presenza di un terreno incolto di proprietà del Comune; perciò si è deciso di ...

