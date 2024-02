Un arbitro aggredito sospende l’incontro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il calcio dilettantistico giovanile della nostra provincia è tornato purtroppo sotto i riflettori nel fine settimane per episodi di cronaca che nulla hanno a che vedere con il pallone. Prima la gara non giocata a San Felice nel campionato Allievi fra i padroni di casa e la Modenese, poi la tremenda aggressione con un coltello da parte di alcuni tifosi del Castelnuovo a un giocatore del Fox Junior Serramazzoni nel campionato Juniores a Montale. Due episodi che hanno sconvolto il mondo calcistico modenese, con tante prese di posizione sui social. Per ora i vertici regionali e provinciali della Figc non hanno rilasciato dichiarazioni, anche se le due fattispecie sono molto differenti: a Montale l’aggressione è avvenuta un’ora dopo la fine della gara e fuori dallo stadio, a San Felice è stata una scelta "preventiva" delle due società e la Figc vuole attendere il rapporto di gara e le ...

