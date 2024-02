ULTIM’ORA da Castel Volturno | nuovo infortunio per il Napoli | salterà il Sassuolo

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024)in casastando all’odierno report circa l’allenamento azzurro. Si ferma un calciatore, ora in dubbio per Reggio Emilia. Ilsi prepara a giungere in quel di Reggio Emilia per la sfida di recupero del 21° turno di Serie A, con gli azzurri chiamati a trovare i 3 punti contro il. Il tutto, per limitare i danni in classifica una volta tornati a parità di sfide con le altre contendenti, sebbene le cattive notizie per mister Calzona non smettano di fioccare da dietro l’angolo. Dopo Ngonge, infatti, unstop in allenamento rischia di privare gli azzurri di un’ulteriore pedina in vista dell’imminente trasferta. Verso, si ferma Cajuste La SSCha da poco comunicato, attraverso un ...