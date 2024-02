Ultime Notizie Roma del 27-02-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Perin apertura biden e mostra ottimismo su una possibile tregua Agata durante il Ramadan che inizierà il 10 marzo ma in Israele c’è chi minimizza mentre da Massi fanno sapere di non aver ancora ricevuto una proposta formale per un accordo complessivo cessate il fuoco dopo i colloqui di Parigi da Tel Aviv arriva la doccia fredda un funzionario italiano di alto grado non è convinto che una tregua nei combattimenti nella striscia di Gaza possa essere vicina e afferma di non comprendere da casa Masca l’ottimismo del presidente americano Joe biden La politica Alessandra Todde la candidata del Campo Largo eretta neo Presidente della Regione Sardegna la prima donna a ricoprire la carica nella regione dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di ...