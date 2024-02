Ultime Notizie Roma del 27-02-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione del studio a Giuliano Ferrigno in apertura la politica elezioni in Sardegna Alessandra Todde la candidata del Campo Largo eletta neo-presidente la prima donna a ricoprire la carica nella regione dopo 75 anni siamo riusciti a rompere questo tetto di cristallo delle ruolo che nessuno di noi era riuscito ad avere ha detto sode in conferenza stampa per commentare il successo elettorale aggiungendo i gol importantissimo che hanno avuto nella squadra alle donne con il 45,4% odia battuto Paolo truzzu candidato del centrodestra mostra ottimismo su una possibile tregua casa durante il Ramadan che inizierà il 10 marzo ma in Israele c’è chi minimizza mentre la massa e fanno sapere di non aver ancora ricevuto alcuna proposta per un accordo complessivo sul c’è stato il fuoco tutti i colloqui di Parigi e cosa biden ed ipocrisia da ...