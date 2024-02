Ultime Notizie Roma del 27-02-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in primo piano le elezioni in Sardegna Todde vince con il 45 4% di 145 rotto il tetto di cristallo ha commentato la nuova governatrice la responsabilità della sconfitta è solo mia commenta il candidato del centrodestra l’ex governatore Soro alle 8:07 % Lucia Chessa si ferma al 1 lentissimo lo spoglio delle schede elettorali andranno a riconteggio in 20 sezioni mancanti e cambiamo ora argomento in mali per italiano di brave per quasi due anni in ostaggio dei jihadisti felicitazione riso facile ha detto il premier meloni la famiglia che prima del rapimento viveva da molti anni in una comunità di testimoni di Geova arriva oggi astanno tutti bene nonostante la lunga prigionia il tempo continua a scherzare l’Italia in particolare il ciclone Atlantico che ...