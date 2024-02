Ue | approvata la legge sul ripristino della natura | il pilastro più contestato del Green Deal regge alle proteste degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da Strasburgo – È stato accolto con un lungo applauso, quasi liberatorio, il via libera del Parlamento europeo alla Nature Restoration Law, uno dei pilastri più ambiziosi ma anche più contestati del. Il nuovo testosul, frutto di un compromesso raggiunto nei mesi scorsi tra le diverse istituzioni europee, è riuscito a racimolare abbastanza voti per ottenere luce verde dall’eurocamera, che mette così in cassaforte un altro provvedimento simbolo di quella strategia verde diventata uno dei temi di più acceso dibattito in vista delle elezioni europee di giugno. Il voto di oggi sulla Nature Restoration Law era considerato da molti osservatori un indizio importante sul gioco delleanze che comincerà ...