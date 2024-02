Udinese vs Salernitana | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gara valida per la ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Ultima occasione per i campani di sperare ancora in una salvezza ai limiti dell’impossibile contro i friulani che non sono ancora fuori dalla zona retrocessione.vssi giocherà sabato 2 marzo 2024 alle ore 15VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Perdendo a Genova, i friuliani non sono riusciti a proseguire la striscia positiva di tre risultati utili consecutivi che li aveva portati a vincere in casa della Juventus. La squadra di Cioffi è quindicesima con tre punti di vantaggio sulla zona rossa, per cui fare bottino pieno contro i granata è d’obbligo Nemmeno l’arrivo di mister Liverani al posto di Inzaghi ha risollevato le sorti dei granata, sempre più in fondo alla classifica con 13 ...