Ucraina | Sunak | ‘Gb non ha piani di spiegamento truppe su larga scala’

(Di martedì 27 febbraio 2024) Londra, 27 feb. (Adnkronos) – La Gran Bretagna non ha piani per uno spiegamento di truppe su larga scala in Ucraina. Lo ha detto un portavoce del primo ministro britannico Rishi Sunak commentando le parole del presidente francese Emmanuel Macron di non escludere l'invio di truppe francesi in Ucraina. "Oltre al piccolo numero di personale che abbiamo nel paese a sostegno delle forze armate dell'Ucraina, non abbiamo alcun piano per un dispiegamento su larga scala", ha detto il portavoce ai giornalisti, aggiungendo che un gran numero di truppe ucraine vengono addestrate in Gran Bretagna e Londra sostiene Kiev con attrezzature e rifornimenti.

