Ucraina | Russia cambia strategia | attacchi a pettine su vasti territori | ogni dente è una colonna armata | Riconquistata Marinka con vista sulle autostrade

(Di martedì 27 febbraio 2024) A due anni dall'inizio della guerra scatenata dellain, con guadagniali assai deludenti per le truppe di Mosca in proporzione agli enormi sforzi bellici e al...

Alta tensione sulla guerra in Ucraina lungo l'asse Nato - Russia . Dal vertice internazionale a favore dell' Ucraina in corso a Parigi era emersa una notizia del ... (panorama)

Per Antonio Tajani l'Italia non manderà soldati in Ucraina . Il ministro degli esteri ha risposto così alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel ... (today)

Ucraina, Macron e ipotesi invio soldati. Italia: "No truppe Nato in campo". Da Europa coro di no: Fin dall'aggressione russa di due anni fa vi è stata piena coesione di tutti gli Alleati nel supporto da offrire a Kiev. Questo supporto non contempla la presenza sul territorio ucraino di truppe di ...adnkronos

Soldati europei in Ucraina, l’ipotesi di Macron rompe un tabù ma è un messaggio all’Europa: “Sconfitta della Russia essenziale”: Per Macron, “la sconfitta della Russia è essenziale per la sicurezza e la stabilità in Europa”. All’ordine del giorno del vertice di Parigi non era presente il tema dell’invio di soldati in Ucraina, ...msn

"Contrario a mandare soldati italiani in Ucraina, non siamo in guerra con la Russia": Il ministro degli esteri ha risposto così alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, che aveva prospettato la possibilità di "truppe occidentali" sul suolo ucraino nella guerra contro ...today