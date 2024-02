Ucraina | Macron e ipotesi invio soldati Tajani | “Non sono favorevole” Da Europa coro di no

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le nazioni occidentali prendono le distanze dalle dichiarazioni del presidente francese: "Nessunmilitari di Paesi europei e Nato" Dalla Germania all'Ungheria, dalla Polonia alla Gran Bretagna, le nazioni occidentali prendono le distanze dalle dichiarazioni di Emmanuel, che non ha escluso l'idea dell'di truppe in, sottolineando che bisogna fare "tutto il necessario

Ucraina: Sunak, 'Gb non ha piani di spiegamento truppe su larga scala': Londra, 27 feb. (Adnkronos) - La Gran Bretagna non ha piani per uno spiegamento di truppe su larga scala in Ucraina. Lo ha detto un portavoce del primo ministro britannico Rishi Sunak commentando le p ...lanuovasardegna

Scholz, nessun soldato andrà in Ucraina da Paesi Ue o Nato: Il giorno dopo che il presidente francese Emmanuel Macron ha detto di non escludere questa possibilità, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz ha affermato che "nessun soldato" sarà inviato in Ucraina da ...ansa

Mosca: "Conflitto inevitabile se la Nato mandasse le truppe in Ucraina": Dopo l'ipotesi lanciata da Macron di inviare truppe a Kiev, il Cremlino avverte: "Inevitabile un conflitto Nato-Russia se soldati di Paesi occidentali arriveranno in Ucraina". Intanto arriva il via ...tgcom24.mediaset