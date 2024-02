Ucraina | l’ambiguità strategica di Macron spiegata da Alcaro

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 27 febbraio 2024) A Parigi, a due anni dall’invasione russa, si è riunita la Conferenza dei Paesi alleati per il sostegno all’, alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz, del ministro degli Esteri britannico David Cameron, del capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez: per l’Italia presente il vice ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. Secondo“l’obiettivo è evitare che la Russia vinca questa guerra”, per cui non è “più escluso” l’invio di truppe. Una frase che ha provocato la reazione della Nato e su cui si sta aprendo un dibattito circa la modalità e i tempi, anche alla luce di come il conflitto in corso verrà influenzato dalle elezioni americane del prossimo novembre. La conferenza “Oggi non c’è un consenso per inviare in maniera ufficiale, assumendosi la responsabilità, delle truppe di terra. Ma in prospettiva, nulla deve essere escluso. ...