Ucraina | Kiev | “Pioggia di missili e droni russi su 5 regioni”

(Adnkronos) – Una “coalizione” per fornire missili a lungo raggio all’ Ucraina , senza escludere in futuro l’ invio di truppe. Sono le conclusioni a cui è ... (ildenaro)

Il tema aleggia sul vertice convocato da Emmanuel Macron a Parigi. Dopo il voto in Ungheria, la Svezia entra nell’Alleanza. Scholz è cauto: no alla fornitura ... (corriere)

Sono passati due anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina e il conflitto è ancora in una condizione di sostanziale equilibrio. Al punto che risulta ... (ilmattino)

Guerra in Ucraina, Macron: "Non è escluso l'invio di truppe occidentali". Zelensky: "Senza aiuti USA nessun nuovo successo": A due anni esatti dallo scoppio del conflitto russo-ucraino, gli italiani convinti che i Paesi europei debbano smettere di inviare armi nel teatro di guerra, impegnandosi invece in prima linea per sos ...informazione

“Soldati occidentali in Ucraina”, ecco il piano Macron per una coalizione militare di europei “volenterosi”: Zelensky ha denunciato il fatto che del milione di munizioni promesse solo un terzo è effettivamente arrivato a Kiev. L'altra decisione annunciata a Parigi è quella di creare una nuova coalizione di ...repubblica

Guerra Ucraina, Zelensky: «Senza aiuti dagli Usa, la Russia può vincere e moriranno milioni di persone»: Lo riferisce l'aeronautica militare di Kiev, citata da Rbc-Ukraine ... Undici droni e 2 missili sono stati distrutti dalla contraerea Ucraina», ha dichiarato l'aeronautica. I militari ucraini ...ilmessaggero