Ucraina | Gb esclude l' invio di militari ' su larga scala'

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il Regno Unito non ha intenzione di inviarein, quanto meno non "su vasta". Lo ha precisato oggi il governo di Rishi Sunak rispondendo indirettamente all'ipotesi avanzata dal presidente francese Emmanuel Macron sulla possibilità di una presenza militare europea sul terreno, nel Paese ex sovietico, in chiave di contenimento della Russia. Londra finora ha sempre sostenuto di essersi limitata a mandare inistruttori o consiglieri, negando qualsiasi coinvolgimento al fronte a dispetto della segnalazione di presenze di "volontari" occidentali fra le truppe di Kiev.

