Ucraina | Casa Bianca | “Usa non manderanno soldati in guerra”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere innellacontro la Russia. La linea dellae dell'amministrazione del presidente Joe Biden è stata ribadita dalla portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della, Adrienne Watson, che ha commentato le parole del presidente francese, Emmanuel Macron, che non ha escluso l'invio di forze occidentali. "Il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in", ha dichiarato Watson in una nota. Biden, ha aggiunto, ritiene che la "strada verso la vittoria" passi dall'approvazione da parte del Congresso degli aiuti militari bloccati "in modo che le truppe ucraine abbiano le armi e ...