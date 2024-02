(Di martedì 27 febbraio 2024) Biden non cambia linea. Nuovo appello del presidente per l'ok agli aiuti per Kiev Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere innellacontro la Russia. La linea dellae dell'amministrazione del presidente Joe Biden è stata ribadita dalla portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della, Adrienne Watson,

Un funzionario della Casa Bianca ha detto a Reuters, come riporta sul suo sito, che gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe a combattere in ... (quotidiano)

Gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe a combattere in Ucraina , ipotesi ventilata dal presidente francese Emmanuel Macron per il futuro, e che ... (firenzepost)

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in Ucraina nella guerra contro la Russia. La linea della Casa Bianca e dell'amministrazione ... (periodicodaily)

Ucraina, Casa Bianca: "Usa non manderanno soldati in guerra": Gli Stati Uniti non invieranno truppe a combattere in Ucraina nella guerra contro la Russia. La linea della Casa Bianca e dell'amministrazione del presidente Joe Biden è stata ribadita dalla portavoce ...adnkronos

Si cerca nel fiume il marito della donna uccisa in Veneto: Si sta cercando nelle acque del Bacchiglione in piena l'auto del marito 39enne di Sara Buratin, la donna uccisa a coltellate nel cortile di Casa della madre, a Bovolenta. Tracce di pneumatici, che ...ansa

Invio di truppe occidentali, l'idea di Macron non convince: In risposta alle affermazioni di Macron, un funzionario della Casa Bianca ha detto alla Reuters, che gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviare truppe a combattere in Ucraina e che non ci sono ...ansa