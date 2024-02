Ucraina | arrivano le truppe NATO? L’Europa è a un bivio senza precedenti

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 27 febbraio 2024) A 2 anni dall’invasione russa dell’non soltanto l’Unione europea non mette in campo alcun progetto politico-diplomatico di caratura internazionale per far tacere le armi alle porte del. Ma, di fronte alla pervicacia di Putin, che punta a una lunga guerra di logoramento di Kiev – impresa nella quale sta riuscendo – la Francia suggerisce l’invio dei soldati dellain combattimento. Non è difficile comprendere come questa mossa potrebbe trasformarsi nell’anticamera della terza guerra mondiale. Il 27 febbraio un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato all’agenzia di stampa Reuters che gli Stati Uniti non hanno intenzione di inviarea combattere in. E che non ci sono nemmeno piani per inviaredella. “Gli alleati della ...