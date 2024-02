Ucciso e mutilato perché aveva denunciato irregolarità sul lavoro | il pm | “Premeditazione e crudeltà”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mahmoud Abdallah sarebbe statoper futili motivi "con crudeltà e premeditazione". Secondo la Procura di Genova, i due colleghi della barberia di Genova in cui il 19ennelavorato, lo avrebbero assassinato in seguito alla sua denuncia alla Guardia di Finanza. Il ragazzo stava per andare a lavorare da un barbiere concorrente.