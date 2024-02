Uccide la moglie a coltellate e poi scappa Morta una 41enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Una donna di 41 anni, Sara Buratin, è stata trovata senza vita, con diverse ferite di arma da taglio nel busto, nel giardino dell'abitazione della madre, a Bovolenta, centro in provincia di Padova. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. I militari dell'Arma hanno cercato di rintracciare il marito della vittima, un uomo di 39 anni, che però risulta irreperibile. L'allarme è stato lanciato dalla madre della donna, che ha ritrovato il corpo in giardino. Le forze dell'ordine hanno esteso le ricerche dell'uomo in tutta la zona e, in serata, si sono concentrare sul fiume Bacchiglione, dove sarebbe stata avvista l'autovettura del marito della vittima. Intanto i carabinieri hanno sentito la madre, altri parenti e conoscenti della quarantunenne, per cercare di acquisire elementi utili per le indagini. La coppia risultava da tempo in crisi e ...