Tuttosport – tutte le opzioni di Max

(Di martedì 27 febbraio 2024) 2024-02-27 12:56:27 Calciomercato, dalla redazione piemontese di: Tocca ad Alcaraz Senza Rabiot e McKennie, del trio in mediana resta soltanto il regista Manuel Locatelli, che non è neppure al meglio della forma visto che nelle ultime uscite è apparso sotto tono come il resto della squadra. Per sostituire Rabiot, contro il Frosinone Allegri si è affidato ad Alcaraz: l’argentino resta la prima opzione e al Maradona potrebbe debuttare da titolare dopo un praticantato davvero breve. Finora ha giocato 85 minuti con la maglia della Juventus, dimostrando di avere personalità e tanta voglia di emergere, ma ovviamente deve migliorare l’intesa con i compagni. Per sostituire McKennie come mezzala destra il primo candidato è invece Miretti (anche se preferisce giocare a sinistra), però Allegri sta valutando anche altre possibilità. Come Nicolussi Caviglia in regia e ...