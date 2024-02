TS – La Fiorentina ribalta la Lazio e la scavalca in classifica | decide Bonaventura

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 27 febbraio 2024) 2024-02-27 00:48:44 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: Dopo una sconfitta e un pareggio latorna al successo battendo in rimonta lanel posticipo che chiude il 26° turno di Serie A. A Firenze termina 2-1 per i padroni di casa, che vanno sotto nel finale del primo tempo per la rete di Luis Alberto ma poi riescono are il risultato nella ripresa: prima Kayode pareggia al 61? e poi, subito dopo il rigore fallito da Nico Gonzalez,segna la rete del 2-1 al 69?. Dodicesima vittoria per i viola di Italiano, che superano proprio i biancocelesti nelladi Serie A e salgono in settima posizione a quota 41. Decima sconfitta complessiva (la terza negli ultimi cinque turni), invece, per Sarri: i biancocelesti ora sono ottavi con 40 ...