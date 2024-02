Truzzu si prende tutte le colpe della sconfitta della destra in Sardegna e assolve la sua leader Meloni | “Non c’entrano i fattori nazionali”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Passata la notte, Paolo, sindaco di Cagliari in scadenza per non dire sotto sfratto ed ex candidato presidente alla Regione, è ancora più solo. Si presenta davanti ai giornalisti e ripete mia colpa mia colpa mia grandissima colpa. Ladel suo partito l’ha imposto come cavallo da far correre alle Regionali in? Non è colpa sua, garantisce il fedelissimopresidente del Consiglio. “Ho mandato un messaggio a Giorgia– racconta – Ma la lettura del voto è semplice: non sono state elezioni influenzate dae il dato che lo prova è il risultato di Cagliari che, più che votare Todde, ha votato contro di me. Sarebbe bastato avere tre-quattro punti in più per vincere l’intera gara”....