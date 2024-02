Trovato morto il marito di Sara Buratin uccisa a Bovolenta vicino Padova | il corpo nell' auto dentro un fiume

Sara Buratin uccisa a coltellate, aveva 41 anni. Il cadavere Trovato dalla mamma nel cortile di casa sua. RiTrovato il corpo senza vita del marito: Un altro femminicidio, un'altra donna assassinata. Sara Buratin, 41 anni, è stata trovata morta, uccisa a coltellate, a Bovolenta, un comune della provincia di Padova. Il corpo era nel cortile di casa ...leggo

Sara Buratin uccisa a coltellate in casa in provincia di Padova, il corpo scoperto dalla madre. Il marito Trovato morto in auto: Una donna di 40 anni, Sara Buratin, è stata trovata cadavere a Bovolenta, in provincia di Padova. La donna, dalle prime informazioni, sarebbe stata uccisa ...ilmessaggero

Medico morto durante il cambio turno: aperta inchiesta per omicidio colposo: Aperta un’inchiesta per omicidio colposo, a carico di ignoti, sulla morte del medico Francesco Abati, Trovato privo di vita dai colleghi durante il cambio turno nella casa di ...quotidianodipuglia