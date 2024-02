Trovati morti conduttore tv e il fidanzato steward | arrestato agente di polizia | “Uccisi per gelosia”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Jesse Baird, 26 anni e nototv, e ilLuke Davies, 29enne assistente di volo della compagnia Qantas, sono statiin una zona di campagna a due ore da Sydney dopo che la loro scomparsa aveva tenuto col fiato sospeso tutta l'Australia. Per il duplice omicidio è statoundiche aveva avuto una relazione con una delle vittime.

Influenza aviaria, primi casi accertati in Antartide: si teme disastro ecologico: Per la prima volta, il virus è stato confermato in due uccelli Trovati morti vicino alla base argentina Primavera. La scoperta potrebbe spiegare le morti di uccelli registrate nel corso dell'estate ...tg24.sky

