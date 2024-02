Troppa neve | impianti chiusi a Madonna di Campiglio I video

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le forti precipitazioni dell'ultima settimana di febbraio 2024 hanno costretto alla chiusura di piste ein molte località sciistiche. Non capitava da diversi anni. In Trentino caduti in pochi giorni oltre 70 cm ditratto da www.dolomiti.it)