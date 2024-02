Trionfano i nigeriani del Beyond È la prima volta di un’africana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024)city 2 brazzaville 0LIMITS (4-3-3): Aputaziem; Ogunniyi, Iboro, Dikko, Adio; Cole (22’ st. Mohammed), Abdullahi Mus., Ogundare (48’ st. Wahab); Adegboyega (48’ st. Meliga), Arierhi (48’ st. Nweke), Isaac (38’ st. Ayodele). A disp.: Ladan, Jimoh, Ogbonnaya, Abdullahi Muh., Mogaji, Kabir. All.: Olumide. CENTRE NATIONAL BRAZZAVILLE (4-2-3-1): Bonazebi; Nganda, Mafoulou (29’ st. Bimbeni), Lebo, Nzahou; Pounga, Mbecke (34’ st. Bizenga); Wumba N. (34’ st. Moupani), Wumba T. (29’ st. Lengomba), Moussavou; Nzebele (13’ st. Olani). A disp.: Ngapeni, Ndzoukou, Douniama. All.: Cesana. Arbitro: Marinelli di Tivoli. Assistenti: Rossi di La Spezia e Scatragli di Arezzo. Reti: 18’ pt. Arierhi (B), 26’ Mafoulou aut. (B). Note: ammoniti Nzahou (C), Moupani (C). TORRE DEL LAGO – IlLimits vince la 74ª Viareggio Cup: è il ...