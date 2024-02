Treno del ricordo a Taranto | un viaggio nella storia degli esuli

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ arrivato questa mattina aildel2024, una iniziativa promossa dal ministero per lo sport e per i giovani e patrocinata dalla Presidenza del consiglio dei ministri. Ilè partito da Trieste lo scorso 10 febbraio ed è arrivato asua ultima tappa. Unche ripercorre lae il doloreistriani e che vuole ricordare tutte le vittime delle foibe. La nostra città è stata una di quelle che all’epoca ospitava uno dei 109 campi profughi e questa mattina ha accolto l’iniziativa alla presenza del Ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso, del sindaco diRinaldo Melucci, il governatore della ...