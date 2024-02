Treni | linea Faentina sospesa tra Faenza e Marradi per possibili frane

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mugello (Firenze), 27 febbraio 2024 – Dalle 20:25 la circolazione ferroviaria dellatra. Lo comunica Ferrovie dello Stato. Lo stop si è reso necessario “a seguito – viene spiegato in una nota – dell’allarme lanciato dal Sanf (Sistema di Allertamento Nazionale per la previsione difenomeni franosi indotti da piogge lungo l’infrastruttura ferroviaria). La riattivazione del servizio è prevista ad allarme rientrato e dopo i controlli all’infrastruttura da parte dei tecnici di Rfi. In sostituazione ai, previste corse con bus con possibile aumento dei tempi di percorrenza – comunica ancora Ferrovie – in relazione anche al traffico stradale.