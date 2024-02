Tragico femminicidio a Padova | uccisa una donna di 41 anni | il marito è scomparso

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 Nelle ultime 24 ore ci sono stati due tragici femminicidi in Italia: ieri un impiegato di 56ha ucciso la moglie con la quale stava per separarsi accoltellandola per strada davanti a numerosi testimoni. Purtroppo oggi si è registrato un altrodelitto e le dinamiche non sembrano così diverse: unadi 41, Sara Buratin, è stata trovata senza vita a Bovolenta, in provincia di, in un’abitazione non distante dalla caserma dei carabinieri. IlSecondo le prime ricostruzioni la Buratin, che aveva una figlia di 12, sarebbe stataa casa, dove viveva con la madre. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari dell’1-1-8, ma purtroppo quando sono arrivati non c’era più niente da ...