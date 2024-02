Tragedia nel mondo del canottaggio | muore a soli 28 anni Guido Maria Ciardi lascia una bimba di due anni

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 27 febbraio 2024) La morte di, il giovane campione didi28, è una terribile notizia per lo sport italiano e per la città di Lodi . La sua improvvisa scomparsa ha gettato nel dolore non solo la comunità lombarda, ma anche la sua famiglia, soprattutto considerando cheuna bambina didueè sempre stato un atleta eccezionale, che ha scoperto la sua passione...