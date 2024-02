Tragedia a Mugnano | Raffaele muore a 4 anni per soffocamento

(Di martedì 27 febbraio 2024) “È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie Buonocore e Chiaiese per la tragica e improvvisa perdita del piccolo, di soli 4”. È con queste parole che il sindaco diLuigi Sarnataro ha proclamato il lutto cittadino e annunciato un dramma che si è verificato in città L'articolo Teleclubitalia.

Mugnano, muore bimbo di 4 anni: indagini in corso. Il sindaco proclama il lutto cittadino: Un bimbo di 4 anni è morto nel comune di Mugnano, il sindaco Luigi Sarnataro ha disposto il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Il bimbo pare fosse nella ...ilmattino

Mugnano, tentano “cavallo di ritorno” per restituire l’auto. Arrestato 17enne di Melito: Nella serata del 21 febbraio 2024, a Mugnano di Napoli, i Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 17enne di Melito di Napoli per estorsione aggravata, ...ilgazzettinovesuviano

Tragedia sulla San Giovanni Rotondo-Foggia: idraulico perde la vita in un incidente stradale: Si chiamava Walter Mugnano l'idraulico deceduto questo pomeriggio 17 febbraio nel tragico incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 45 bis intorno alle ore 15 lungo un rettilineo della ...foggiatoday