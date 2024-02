Tragedia a Bergamo | Camilla muore nel sonno a 17 anni | sospetti sulla cena a base di sushi

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) Sono si sono svolti in una chiesa stracolma i funerali diCeresoli, la studentessa di 17morta improvvisamente nel, nella notte tra sabato 24 e domenica 25 febbraio a Urgnano. Una notizia che, nell’epoca dei social, ha impressionato moltissimi lettori, non solo della provincia di. Una morte che appare inspiegabile, almeno per le dinamiche che riferiscono i quotidiani locali. Laalle porte divicenda il Corriere della Sera ha riservato un approfondimento nell’edizione locale, ricostruendo le ultime ore della giovane. «Il cuore diha smesso di battere nella notte fra sabato e domenica. Aveva trascorso la serata in compagnia del fidanzato, insieme erano andati a mangiarea ...