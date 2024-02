Traffico Roma del 27-02-2024 ore 20 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024) Luceverdeveri trovate in studio Tiziana remondi resta intenso ilsulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e casi in attesa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e Vai entra nel Salaria tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra la Pisana e via Aurelia si sta in fila in uscita dalla città anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare Andiamo su via del Foro Italico tratto della tangenzialee code tra la galleria Giovanni XXIII via Ferrari in direzione di San Giovanni code a tratti anche in posta sulla tangenziale Tra viale Castrense e via Nomentana ed è chiuso da oggi per lavori viale Antonino di San Giuliano tra il Lungotevere Maresciallo Diaz ...