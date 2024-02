Traffico Roma del 27-02-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità chiusa da oggi per lavori viale Antonino di San Giuliano 3 a Lungotevere Maresciallo Diaz piazzale della Farnesina in direzione di via del Foro Italico deviazioni segnalate sul posto possibili difficoltà in tutta l’area circostante lavori ai binari del tram di viale dello Scalo di San Lorenzo con alcune variazioni di servizio per le linee tram 23 e 19 la linea tram 2 viene sostituita integralmente da bus la linea tram 3 è sostituita da 3 a Porta Maggiore e Valle Giulia e la linea 19 con bus lungo la tratta Porta Maggiore Piazza Risorgimento e alle ore 21 di questa sera al palazzo dello Sport ultima data del tour di Claudio Baglioni possibile quindi ripercussioni per ildi zona si lavora di notte nella galleria Giovanni XXIII chiusa fino al primo marzo in ...