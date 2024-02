Traffico Roma del 27-02-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incroci pericolosi e sono partiti i lavori a cura diservizi per la mobilità per la messa in sicurezza e la riconfigurazione di via Cardinal pacca dall’incrocio con via del Casale di San Pio Quinto a quello con via Aurelia Antica l’obiettivo e mettere in sicurezza i pedoni impedendo La sosta è legale sugli spazi dedicati alle utenze deboli migliorando l’accessibilità alle residenze e alle attività commerciali domenica appuntamento con la mezza maratonaOstia saranno almeno 10 mila le atlete e gli atleti in gara partenza Come di consueto dall’Eur arrivo alla rotonda di Piazzale Cristoforo Colombo previste chiusure aldeviazioni o limitazioni per 23 linee di bus dettagli sulmobilita.it In ...